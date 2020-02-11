Политика документ Зеленский уволил главу Офиса президента Богдана и назначил Ермака

2020-02-11 12:03 369

Президент Владимир Зеленский во вторник, 11 февраля, уволил главу своего Офиса Андрея Богдана.Соответствующий указ опубликован на сайте президента.

Другим указом Зеленский уволил Андрея Ермака с должности своего помощника и назначил главой Офиса президента. Соответствующий документ №48/2020 опубликован на сайте президента.

В команде Офиса Президента существуют внутренние конфликты. Это подтвердил сам Зеленский,  отметив, что эти ситуации сильно мешают нормальной работе.

"Есть конфликты. Они мешают работать. Я всегда против таких конфликтов, так как в них нет победителей, и не бывает ничьих. К сожалению. Поэтому мы теряем или время, или теряем людей. А все, кто работают в Офисе, они все профессиональные люди. То есть мы 100% кого-то будем терять. Потому, что ты не можешь жить в постоянном конфликте. Вот и все", - сказал он.

Зеленский также отметил, что он работает не только с теми людьми, которым доверяет.

"Просто это немного разные вопросы, - с кем я работаю и кому доверяю. Если мы говорим, с кем я работаю, то в Офисе президента у меня есть два-три человека, которых я знаю давно. С другими мы начали работать или в течение избирательной кампании, или после того, как победили, познакомились, или эти люди, когда еще нас не было, работали тогда в Администрации президента", - пояснил он.

Напомним, ранее на тот момент еще помощник президента Украины Андрей Ермак в интервью одному из телеканалов, отвечая на вопрос о том, есть ли у него конфликт с Богданом заявил, что у него уважительные рабочие отношения со всеми членами команды главы государства и нет никакой конкуренции с руководителем Офиса президента Андреем Богданом.

 

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