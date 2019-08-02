Политика Зеленский заявил, что все члены его команды написали заявления на увольнение

2019-08-02 14:18 903

Шестой президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на новости об отставке главы ОП. В частности, он заявил, что заявление на увольнение Андрея Богдана действительно у него есть, но он его не подписал .

"Мы не держимся за власть. Мы – все ключевые люди, которые со мной пришли, – договорились с самого начала: напишем заявления на увольнение. Если общество или президент будут чувствовать, что тот или иной человек не может справиться с поставленными Украиной задачами, то в любой момент этот человек, не держась за кресло, уйдет в отставку", – заявил Владимир Зеленский.

Также президент отметил, что при необходимости может показать обществу все заявления на увольнение от членов его команды.

Напомним, что вчера агентство "Интерфакс-Украина" распространило сообщение о том, что глава Офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан якобы написал заявление об увольнении с занимаемой должности по собственному желанию. Вскоре агентство обнародовало официальное опровержение этой информации.

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