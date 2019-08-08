Украина В Киеве ограничили движение по Южном мосту - ремонт продлится до 15 августа

2019-08-08 14:12 60

С сегодняшнего дня в Киеве частично ограничат движение транспорта на Южном мосту. Это связано с ремонтными работами.

"На Южном мосту (часть в направлении Левого берега) будут обновлять асфальтовое покрытие. Работы продлятся с 22:00 8 августа до 23:00 15 августа", - сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Напомним, ранее планировалось, что движение на мосту частично ограничат с 2 по 31 августа. По состоянию на 31 июля на эстакады Южного моста уже заменили 28 деформационных швов. Еще один заменят в этом году. В общем на эстакаде предусмотрен ремонт 46 швов.

Южный мост - Самый высокий вантовый мост Киева (135 метров). Строительство было начато в 1983 году, автомобильное движение по мосту открыто 25 декабря 1990 года, движение поездов метро 30 декабря 1992 года. Длина моста — 1 256 тыс. метров, ширина — 41 метр. По мосту проходит Сырецко-Печерская линия киевского метро. Мост соединяет Саперно-Слободскую улицу, Столичное шоссе (правый берег) с проспектом Николая Бажана (жилмассив "Позняки") на левом берегу, является частью трассы Е40.