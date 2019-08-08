Курьезы фото 19-летняя туристка отстегнула ремень и выпала из самолета

2019-08-08 13:44 99

На Мадагаскаре 19-летняя британская туристка Алана Катленд выпала из самолета. Ее тело обнаружили местные жители совместно с сотрудниками службы безопасности.

По данным CNN, девушка находилась в самолете вместе с еще одной пассажиркой и пилотом. После посадки в самолет она не сказала ни слова. Через 5-6 минут полета она отстегнула ремень безопасности, открыла дверь и выпрыгнула.

Другая пассажирка успела схватить ее за лодыжку и держала ее, пока этого не заметил пилот. Когда он понял в чем дело, он попытался закрыть дверцу, но не смог, так как обе девушки находились в проеме.

Тогда он попытался держать выпрыгнувшую девушку, пока самолет оставался без управления, но в конце концов они не удержали Алану, и она полетела вниз. Пилот и пассажирка сказали, что девушка даже не взвизгнула, когда сорвалась вниз.

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