Политика документ Цена разведения войск: Украина незаметно теряет территории Донбасса

2019-08-09 13:06 156

Достигнутые во время Минских переговоров договоренности относительно разведения войск, которое сегодня уже фактически проходит, были в целом положительно восприняты украинским обществом. В том числе и той его частью, которая вынужденно покинула свои дома, чтобы бежать от войны. У населения появилась тень надежды на то, что война на Донбассе близка к завершению и первые шаги к этому уже предприняты.

Увы, как показала суровая реальность, далеко не все так гладко, как было на бумаге. И еще слишком преждевременно вешать миротворческие ордена нашим переговорщикам во главе с бывшим президентом Леонидом Кучмой. Который, к слову, уже неоднократно то подключался к переговорам, то вдруг от этого процесса самоустранялся.

Кроме практически ежедневного нарушения договоренностей со стороны сепаратистов Донбасса, есть еще одна проблема. Она менее заметна широкой общественности, однако напрямую затрагивает интересы каждого из нас. Речь в данном случае идет о фактической потере территорий.

Как сообщает наш источник, близкий к переговорному процессу и хорошо знакомый с ситуацией, так называемые власти самопровозглашенных «республик», кстати признанных официальным Киевом террористическими группировками, используют отведение войск для захвата земель.

Прямым подтверждением тому может послужить приведенный ниже «документ», который сепаратисты издали, скажем так, для внутреннего пользования. При этом он есть в свободном доступе в Соцсети ФБ. В частности, из него следует, что после отхода сил ВСУ, они уже считают себя полноправными хозяевами. Более того, попытку восстановления разрушенного моста через Северский Донец около Станицы Луганской они намерены воспринимать, как прямое военное вторжение на якобы «их» земли. Впрочем, как и сам поселок они вдруг провозгласили частью своей «республики».

Так, выходит, что договорившись убрать подальше от линии разграничения тяжелую технику и основные военные силы, мы делаем эти территории максимально уязвимыми перед врагом. Который между тем не особо эти самые Минские протоколы соблюдает.