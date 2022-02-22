Политика В Кремле запутались с тем, какие оккупированные территории Донбасса они хотят признать

2022-02-22 13:50

Сегодня официальная Москва наглядно показала цивилизованному миру свои недалекие познания в новейшей истории и географии. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков пытался ответить на вопрос о том, в каких границах были признаны Россией самопровозглашенные псевдореспублики Донбасса. И, что называется, опозорился по-полной.

Вопрос о том, идет ли речь идёт о признании в текущих, фактических границах или в бывших административных границах этих республик, был задан Пескову в ходе его общения с журналистами во вторник.

"Признаны в тех границах, в которых они себя провозглашали. Когда эти две республики были провозглашены", - ответил Песков.

Журналисты уточнили у него, включают эти границы ли в себя Мариуполь.

"Мне нечего добавить. В тех границах, в которых они существуют и были провозглашены. И были провозглашены, и существуют", - сказал Песков.

Также ему был задан вопрос, означает ли что, что ДНР и ЛНР признаны "в нынешних границах".

"Добавить мне нечего к этому", - сказал Песков.