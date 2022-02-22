Политика В Кремле запутались с тем, какие оккупированные территории Донбасса они хотят признать

2022-02-22 13:50

Сегодня официальная Москва наглядно показала цивилизованному миру свои недалекие познания в новейшей истории и географии. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков пытался ответить на вопрос о том, в каких границах были признаны Россией самопровозглашенные псевдореспублики Донбасса. И, что называется, опозорился по-полной.

Вопрос о том, идет ли речь идёт о признании в текущих, фактических границах или в бывших административных границах этих республик, был задан Пескову в ходе его общения с журналистами во вторник.

"Признаны  в тех границах, в которых они себя провозглашали. Когда эти две республики были провозглашены", - ответил Песков.

Журналисты уточнили у него, включают эти границы ли в себя Мариуполь.

"Мне нечего добавить. В тех границах, в которых они существуют и были провозглашены. И были провозглашены, и существуют", - сказал Песков.

Также ему был задан вопрос, означает ли что, что ДНР и ЛНР признаны "в нынешних границах".

"Добавить мне нечего к этому", - сказал Песков.

subscriber subscriber

Еще по теме

Канада введет жесткие экономические санкции против России

2022-02-22 15:46

Глава МИД Украины призвал оперативно отреагировать на признание РФ "независимости" "ЛДНР"

2022-02-22 10:11

Байден введет запрет инвестиций и финансирования "ЛДНР", - Белый дом

2022-02-21 23:00

"Это очень опасно": В Раде обещают быструю реакцию на признание "ЛДНР" Россией

2022-02-21 21:40

Еще новости в разделе "Политика"

Канада введет жесткие экономические санкции против России

2022-02-22 15:46

РФ ратифицировала договоры о дружбе с оккупированными территориями Донбасса

2022-02-22 15:03

Правительство Великобритании подготовило пакет санкций против России

2022-02-22 14:41

Киев начал разрыв отношений с Москвой: МИД отзывает временного поверенного по делам Украины в РФ

2022-02-22 14:10
Все статьи раздела "Политика"

Политика

Канада введет жесткие экономические санкции против России 2022-02-22 15:46
РФ ратифицировала договоры о дружбе с оккупированными территориями Донбасса 2022-02-22 15:03
Правительство Великобритании подготовило пакет санкций против России 2022-02-22 14:41
Киев начал разрыв отношений с Москвой: МИД отзывает временного поверенного по делам Украины в РФ 2022-02-22 14:10