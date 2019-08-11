Политика Джемилев прокомментировал заявление Эрдогана об аннексии Крыма

2019-08-11 12:00 279

 

Заявление президента Турция Реджепа Тайипа Эрдогана об аннексии Крыма, очень важно для крымских татар.

Об этом лидер крымских татар Мустафа Джемилев сказал агентству "Анадолу", передает Укринформ.

"Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция никогда не признает аннексию Крыма, что Крым является украинской территорией, и Турция всегда рядом с крымскими татарами. Это заявление очень важно для нас", - сказал Джемилев.

Также лидер крымских татар отметил, что вопрос аннексии Крыма был одним из главных в повестке визита Президента Украины в Турцию, в котором он участвовал.

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