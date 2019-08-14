Политика У Гройсмана заявили, что по требованию Зеленского не станут увольнять Кличко

2019-08-14 11:42 261

Кабмин Гройсмана не cтанет рассматривать вопрос об увольнении Виталия Кличко с должности главы КГГА. Об этом в Facebook сообщил пресс-секретарь премьер-министра Украины Владимира Гройсмана Василий Рябчук.

"Вопрос согласования увольнения Виталия Кличко обсудили с чиновниками. Принято решение, что действующим составом Правительства рассматриваться он не будет", -  сообщил пресс-секретарь премьер-министра Украины Василий Рябчук.

По его словам, вопрос увольнения Кличко уже обсуждался в правительстве.

Напомним, 22 июля стало известно, что "Слуга народа" инициирует законопроект, который разделит должности мэра Киева и председателя КГГА. Отметим, что Кличко является одновременно избранным городским головой Киева и назначенным главой КГГА. Со своей стороны Кличко считает, что "разделение полномочий разрушает самоуправление". В этом случае мэр столицы будет выполнять лишь декоративную функцию, а киевлянам сверху "спустят" человека без каких-либо обязательств перед ними".

Ранее Владимир Зеленский лично просил Кабинет министров уволить Кличко с должности председателя Киевской городской государственной администрации. Руководитель Офиса президента Андрей Богдан заявил, что Виталий Кличко потерял контроль над столицей, а в КГГА есть так называемый институт смотрящих.

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