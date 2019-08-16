Экономика Падение на Уолл-стрит: богатейшие люди мира за день потеряли 18 млрд долларов

2019-08-16 16:27 102

Вчерашний день стал одним из худших дней для американского рынка акций с начала года – состояние 10 самых богатых людей мира сократились почти на $18 млрд.

Как сообщает Forbes, больше всего пострадал лидер списка Forbes Джефф Безос – его состояние уменьшилось на $3,5 млрд. Марк Цукерберг, глава Facebook, потерял 3,2 миллиарда долларов. Генеральный директор компании LVMH Бернар Арно потерял около трех миллиардов.

Ситуация сложилась в связи с нестабильной ситуацией на фондовой бирже. Эксперты зафиксировали максимальное за год падение индекса Доу-Джонса. Это никак не сказалось лишь на одном представителе бизнес-сообщества из топ-10 Forbes – Майкле Блумберге, бывшем мэре Нью-Йорка.

Падение индексов на финансовых рынках агентство Bloomberg объяснило сложной ситуацией в торговых отношениях Соединенных Штатов и Китая. Не исключено, что на ситуацию повлияло снижение экономики Германии.

В прошлый раз "черный день на Уолл-стрит" зарегистрировался 5 августа. Тогда индекс Доу-Джонса упал сразу на 2,9%, а богатейшие люди мира потеряли $117 млрд за день. Тогда, согласно подсчетам Forbes, 18 миллиардеров потеряли по итогам дня $1 млрд или более.