Экономика Основные индексы Уолл-стрит рухнули - мир снова на грани финансового кризиса

2019-08-06 12:14 108

Основные индексы Уолл-стрит вчера продемонстрировали самое большое процентное падение за год в связи с падением юаня после обещания президента США Дональда Трампа ввести дополнительные пошлины на китайские товары, что вызвало опасения дальнейшей эскалации торговой войны между США и Китаем.

Индекс Dow Jones упал на 2,9% – до 25717,74 пункта.

Индекс S&P 500 – на 2,98% – до 2844,74 пункта.

NASDAQ – на 3,47% – до 7726,04 пункта.

Напомним, курс юаня к доллару упал ниже отметки в 7 юаней за доллар, достигнув своего самого низкого уровня с 2008 года.

Снижение курса юаня произошло через несколько дней после того, как президент США Дональд Трамп объявил о введении дополнительных пошлин на товары из Китая.