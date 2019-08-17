Политика фото В киевском метро нашли двойника Зеленского

2019-08-17 10:54 102

В сети появилось фото, где человек, сильно похожий на президента Владимира Зеленского, едет в вагоне киевского метрополитена. Пост с фото в Facebook был опубликован пользователем Дмитрием Коваленко в пятницу, 16 августа.

“Вот он - настоящий народный президент. Без кортежей, охраны, мигалок и даже велосипеда. Простой и скромный гарант Конституции едет в метро на работу”, - написал под снимком автор публикации.

Люди в комментариях отметили сходство мужчин, а также начали шутить о том, что это точно не Зеленский, потому что рядом с ним нет Андрея Богдана.