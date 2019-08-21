Курьезы фото В Китае начали клонировать котов - люди бронируют услугу на случай гибели питомца

2019-08-21 14:45 75

Китайская компания Sinogene Biotechnology Company впервые клонировала кота.

Как сообщает Global Times, котенок Чеснок родился 21 июля − через 66 дней после того, как клонированный эмбрион подсадили суррогатной матери.

Он выглядит так же, как кот, у которого взяли клетки для клонирования, однако его характер отличается.

Процесс клонирования занимает примерно два месяца и стоит около 35 тысяч долларов. Продолжительность жизни клона такая же, как и у других животных.

В компании заявили, что некоторые хозяева кошек уже забронировали услугу клонирования в случае смерти их животных. Sinogene Biotechnology Company планирует использовать в клонировании искусственный интеллект, чтобы перенести клонированным животным воспоминания и черты характера оригинала.