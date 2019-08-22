фото-видео видео Появилось первое видео драмы "Сенсация" о секс-скандале с Харви Вайнштейном

2019-08-22 15:46 126

Вышел первый тизер драмы Bombshell ("Сенсация") со звездами "Однажды в… Голливуде" Марго Робби, "Аквамена" Николь Кидман и "Безумного Макса" Шарлиз Терон. Картина расскажет о скандале с домогательствами на телеканале Fox News. Ролик опубликован на Youtube-странице компании Lionsgate.

Под тревожную музыку женщины по очереди заходят в лифт и куда-то в нем едут. Слоган фильма, который появляется в титрах, гласит: "Что началось с шепота, закончится сенсаций". Старт проката картины намечен на декабрь.

В 2016 году несколько женщин обвинили президента телеканала Fox News Роджера Эйлса (его играет Джон Литгоу) в том, что он требовал от подчиненных секса взамен на прибавку к зарплате или под страхом увольнения. Одной из обвинивших его женщин стала бывшая ведущая канала Гретчен Карлсон (Николь Кидман). После предания дела огласке бессменный глава канала с момента его основания подал в отставку. Эйлс скончался в 2017 году. Скандал с Харви Вайнштейном разразился в СМИ уже после его смерти.

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