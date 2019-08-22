Мир фото 56-летний Квентин Тарантино впервые станет отцом - пол ребенка держат с строгой тайне

2019-08-25 14:30 162

Культовый голливудский режиссер и актер Квентин Тарантино вскоре впервые станет отцом. Для 56-летнего режиссера и его 35-летней супруги Даниэлы Пик ребенок станет первенцем.

Как сообщает People, режиссер познакомился со своей будущей супругой в 2009 году. Встреча произошла на съемках фильма Бесславные ублюдки.

Позднее, уже в 2017 году, пара обручилась, а через год она связала себя узами брака.

В настоящее время неизвестно, какой срок беременности Даниэлы Пик. Также держится в секрете пол будущего ребенка.