Политика Зеленский решил, кем заменит Гройсмана - рассекречены имена новых министров

2019-08-28 12:16 210

Президент Украины Владимир Зеленский будет предлагать парламенту назначить на пост премьер-министра замглавы Офиса президента Алексея Гончарука.

Как сообщает УП со ссылкой на источники, в среду Зеленский и руководство ОПУ будут проводить собеседования и консультации по кандидатурам других членов правительства.

"Это не какое-то недоверие к Гончаруку, а понимание, что так или иначе деятельность любого министра будет влиять на репутацию президента, и он несет ответственность. Так воспринимает общество", - объясняет природу собеседований с министрами один из источников.

Напомним,  Гончарук – заместитель руководителя Офиса президента. По образованию Гончарук юрист, работал управляющим партнером в одной из юридических фирм. В 2014 году баллотировался в народные депутаты под № 1 списка партии "Сила людей", которая тогда набрала 0,1% голосов. Гончарук был внештатным советником скандального министра экологии Игоря Шевченко. Позже нынешний заместитель главы ОПУ работал советником первого вице-премьера Степана Кубива. С 2015 года Гончарук возглавил Офис эффективного реагирования BRDO, который финансирует Европейский Союз.

А тем временем нардеп Сергей Лещенко рассказал о людях, которые, по его данным войдут в новый Кабмин.

Итак, по информации политика, в Кабмин Гончарука войдут:

  • Оксана Маркарова в качестве министра финансов
  • Министром экономики станет Олесей Милованов, который возглавляет Киевсукую школу экономики
  • Министром инфраструктуры станет Владислав Криклий, нардеп от "Слуги народа"
  • Министром здравоохранения станет Олег Петренко, который и сейчас работает в МОЗ
  • Министром топлива и энергетики поставят Всеволода Ковальчука из "Укрэнерго"
  • Министерство ЖКХ возглавит Алена Бабак или Вадим Ноздря
  • Арсен Аваков, скорее всего, останется во власти, пока его вопрос решается
  • Главой ГПУ станет Рябошапка Руслан
  • Министром обороны, скорее всего, станет Андрей Загороднюк
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