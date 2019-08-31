Политика Зеленский назначил Абромавичуса гендиректором Укроборонпрома

2019-08-31 10:00 312

 

Президент Украины Владимир Зеленский уволил генерального директора государственного концерна “Укроборонпром” Павла Букина и назначил на эту должность Айвараса Абромавичуса.

Соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства, передает Укринформ.

“Назначить Абромавичуса Айвараса генеральным директором Государственного концерна “Укроборонпром”, – говорится в указе №641/2019.

Предварительно Президент указом №640/2019 уволил Павла Букина с должности руководителя Укроборонпрома.

Кроме того, согласно указу №639/2019 прекращены полномочия Абромавичуса как члена наблюдательного совета Укроборонпрома.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

Зеленский хочет переподчинить себе Нацгвардию

2019-08-31 14:00 258

Зеленский предлагает урезать число нардепов до 300 и ввести языковой ценз

2019-08-31 13:00 1593

Зеленский предложил, за что и как увольнять президента

2019-08-31 12:00 321

Зеленский и Эрдоган поговорили по телефону: стали известны подробности

2019-08-30 17:00 483

Еще новости в разделе "Политика"

Зеленский хочет переподчинить себе Нацгвардию

2019-08-31 14:00 258

Зеленский предлагает урезать число нардепов до 300 и ввести языковой ценз

2019-08-31 13:00 1593

В РФ заявили о готовности провести переговоры по газу с Украиной и Еврокомиссией

2019-08-31 12:30 330

Зеленский предложил, за что и как увольнять президента

2019-08-31 12:00 321
Все статьи раздела "Политика"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Зеленский хочет переподчинить себе Нацгвардию 2019-08-31 14:00 258
Зеленский предлагает урезать число нардепов до 300 и ввести языковой ценз 2019-08-31 13:00 1593
В РФ заявили о готовности провести переговоры по газу с Украиной и Еврокомиссией 2019-08-31 12:30 330
Зеленский предложил, за что и как увольнять президента 2019-08-31 12:00 321

Лента

14:30 Приметы на 31 августа: что нельзя делать
14:00 Зеленский хочет переподчинить себе Нацгвардию
13:30 Трамп обнародовал в Twitter тайный спутниковый снимок баз Ирана
13:00 Зеленский предлагает урезать число нардепов до 300 и ввести языковой ценз
12:30 В РФ заявили о готовности провести переговоры по газу с Украиной и Еврокомиссией
12:00 Зеленский предложил, за что и как увольнять президента
11:30 Доллар рухнул, гривна почувствовала себя уверенно: новый курс валют от Нацбанка
11:00 Путин уготовил Зеленскому капкан: «цинично использует…», озвучена главная опасность
10:30 Трамп не раскрыл решение о военной помощи Украине
10:00 Зеленский назначил Абромавичуса гендиректором Укроборонпрома