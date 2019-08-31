Президент Украины Владимир Зеленский уволил генерального директора государственного концерна “Укроборонпром” Павла Букина и назначил на эту должность Айвараса Абромавичуса.
Соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства, передает Укринформ.
“Назначить Абромавичуса Айвараса генеральным директором Государственного концерна “Укроборонпром”, – говорится в указе №641/2019.
Предварительно Президент указом №640/2019 уволил Павла Букина с должности руководителя Укроборонпрома.
Кроме того, согласно указу №639/2019 прекращены полномочия Абромавичуса как члена наблюдательного совета Укроборонпрома.