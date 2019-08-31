Политика Зеленский назначил Абромавичуса гендиректором Укроборонпрома

2019-08-31 10:00 312

Президент Украины Владимир Зеленский уволил генерального директора государственного концерна “Укроборонпром” Павла Букина и назначил на эту должность Айвараса Абромавичуса.

Соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства, передает Укринформ.

“Назначить Абромавичуса Айвараса генеральным директором Государственного концерна “Укроборонпром”, – говорится в указе №641/2019.

Предварительно Президент указом №640/2019 уволил Павла Букина с должности руководителя Укроборонпрома.

Кроме того, согласно указу №639/2019 прекращены полномочия Абромавичуса как члена наблюдательного совета Укроборонпрома.