Спорт Ломаченко победил в ярком бою с нокдауном, завоевав третий чемпионский титул

2019-09-01 01:49 78

 

Украинский боксер Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) победил Люка Кэмпбелла (20-3, 18 КО) и стал обладателем трех чемпионских поясов (WBA, WBO и WBC)

Поединок прошел в столице Англии на О2 арене и завершился победой нашего соотечественника единогласным решением судей 119:109, 119:108, 118:109.

Британец в дебюте занял центр ринга, джебом держа Василия на дистанции. Украинец просто присматривался, не форсируя никаких серьезных действий. Было заметно, что Люк осторожничал, не вкладывался и просто вытягивал руки в сторону Ломаченко.

Во втором раунде уже Лома был в центре ринга Кэмпбелл был вынужден прижиматься спиной к канатам. Наш боксер пока не включался даже на половину, лишь под гонг, серией ударов проверив оппонента на прочность.

Уже в 3-й трехминутке Ломаченко начал форсировать события, резкими джебами достав британца. Василий начал поднимать градус агрессии, работая в полную силу. Англичанин стал подседать на ногах, чтобы попасть в нашего спортсмена, но его удары находили лишь воздух.

В свою очередь Вася попал левым боковым в печень Кэмпбелла.

Перед 5-м раундом Анатолий Ломаченко посоветовал сыну "дернул - закрутил - ударил", что Василий успешно и делал. Джебы и боковые регулярно прилетали в корпус и в голову английскому претенденту. Лишь гонг спас Кэмпбелла от верного нокдауна.

За перерыв Люк успел отдышаться и сконцентрировался на туловище оппонента.

В 7-м раунде резкий джеб Ломаченко несколько раз заставлял дернуться голову соперника. Неожиданно за 40 секунд до конца Василий запнулся и пропустил достаточно сильный удар. Это настолько разозлило нашего боксера, что он моментально врубил полную мощность и оставшееся время просто избивал Кэмпбелла. И вновь только звук гонга оставил британцу шансы.

В 8-м отрезке началось тотальное избиение спортсмена из Великобритании. От Ломаченко проходили и точечные джебы и левые боковые. Все подряд доходило до цели, но Люк держался на ногах без намека на нокдаун.

В 9-м раунде боксеры взяли небольшую передышку, больше танцуя по рингу. Кэмбпелл был активен и несколько раз попал по украинцу.

Перед чемпионскими раундами Анатолий Ломачено посоветовал не заряжаться, что Василий и делал, просто работая в своем ритме. В 11-м раунде наш боксер просто гонял оппонента по канатам, джебом отправив Кэмпбелла в нокдаун.

Британец выжил и даже пытался в 12-м раунде что-то сделать, но класс украинца оказался выше.

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