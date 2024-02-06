Спорт Ломаченко - Камбосос: букмекеры и эксперты назвали фаворита боя за титул чемпиона мира

2024-02-06 16:48

В среду, 31 января, стало известно, что следующим соперником украинского боксера Василия Ломаченко станет австралиец Джордж Камбосос.

Бой Ломаченко - Камбосос состоится 12 мая в австралийском городе Перт. На кону в этом поединке будет стоять вакантный титул IBF в легком весе.

Несмотря на то, что бой состоится на родине Джоджа Камбососа, фаворитом этой схватки букмекерские аналитики считают Василия Ломаченко.

Победу украинского боксера аналитики оценили коэффициентом 1,18. Ставки на победу представителя Австралии принимают с коэффициентом 6,00. Ничья - 25,00.

Стоит отметить, что фаворитом в этом бою Ломаченко считают и большинство экспертов. В частности, бывший чемпион мира в двух весовых категориях Пол Малиньяджи считает, что Камбососу будет сложно выиграть у украинца даже один раунд.

"Думаю, Камбосос с трудом выиграет у Ломаченко один раунд или даже не выиграет ни одного. Мне кажется, после этого боя он завершит карьеру.

Последние бои обеспечили его финансово, поэтому проблем быть не должно. Отдадим ему должное за победу над Тео Лопесом, которая позволила ему потом провести выгодные бои", - приводит слова Малиньяджи Boxing Scene.

Украинский боксер первого среднего веса Сергей Богачук также отдает предпочтение Василию Ломаченко в противостоянии с Камбососом.

"Предпологаю, что Ломаченко победит. Но они будут боксировать у Камбососа дома. Возможны проблемы с акклиматизацией. И все что угодно может быть. Это бокс. Это такой вид спорта, в котором никогда нельзя отдавать 100% в чью-либо пользу. Я бы тоже поставил на то, что Ломаченко его обыграет, сводит в школу. Но может быть и такое, что Камбосос затянет бой на 12 раундов. Что не даст Василию боксировать, будет клинчевать, сломает бой. Тогда, возможно, отдадут ему победу", - сказал Богачук в комментарии Национальной лиге профессионального бокса Украины.

Непобежденный чемпион мира в трех весовых категориях американец Шакур Стивенсон также считает украинца фаворитом.

"Я думаю, что Ломаченко остановит Камбососа. Полагаю, Камбосос не дотягивает до высокого уровня. Потом будет моя очередь. Мне кажется, я должен встретиться с Ломаченко", - написал Стивенсон в своем Твиттере.

Добавим, что Василий Ломаченко на профессиональном ринге провел 20 боев, 17 из которых он выиграл и три проиграл. В послужном списке Джорджа Камбососа 21 победа и 2 поражения в 23 поединках.