Политика Бывший главный военный прокурор Матиос с издевкой отреагировал на свое увольнение

2019-09-02 11:42 1344

Новый генпрокурор Руслан Рябошапка уволил с должности заместителя генпрокурора и главного военного прокурора Анатолия Матиоса. 

"В понедельник, 2 сентября 2019 года, руководствуясь Законом Украины "О прокуратуре", Положением о прохождении гражданами Украины военной службы в Вооруженных Силах Украины, а также на основании письма Министра обороны Украины от 02.09.2019, Генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал приказ об увольнении с должности заместителя Генерального прокурора - Главного военного прокурора Анатолия Матиоса", - сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Матиоса исключили из списков личного состава Генеральной прокуратуры и отправили в распоряжение Минобороны для "решения вопроса относительно дальнейшего прохождения военной службы".

Ранее Анатолий Матиос на своей странице написал, что теперь расследовать дела будет кто-то другой.

"Надеюсь, Генеральный прокурор продолжит с понедельника по новому реформировать органы прокуратуры и не оставит своего верного намерения ликвидировать военную прокуратуру, главную проблему России и украинской Генпрокуратуры. Правильно! Жизнь требует мудрых и своевременных шагов. Это именно то! А это и другие расследования? А Дальше пусть этим занимается кто-то другой, более профессиональный, чем военные прокуроры. Честь имеем!" - написал Анатолий Матиос.

Напомним, Анатолий Матиос был назначен заместителем генерального прокурора Украины - начальником главного управления процессуального руководства по уголовным производствам следователей центрального аппарата и надзора за соблюдением законов в военной сфере и утвержден членом коллегии Генеральной прокуратуры Украины 26 июня 2014 года. 26 августа 2014 года он стал заместителем генпрокурора - главным военным прокурором.

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