Госбюро расследований открыло уголовное производство по факту возможного препятствования бывшим спикером Верховной Рады Андреем Парубием осуществлению избирательного права.
Как сообщают Українські Новини со ссылкой на ГБР, дело открыто по статье о препятствовании осуществлению избирательного права (ч. 4 ст. 157) Уголовного кодекса.
Уголовное производство было открыто 20 августа по решению суда.
Ранее сообщалось, что неназванный заявитель 5 июля подал заявление в ГБР о якобы совершении председателем Верховной Рады уголовного преступления.
Однако ГБР не зарегистрировало уголовное производство. 22 июля суд рассмотрел жалобу и обязал ГБР открыть дело по данному факту.