Политика Госбюро расследований открыло уголовное дело против экс-спикера Парубия

2019-09-03 09:13 417

Госбюро расследований открыло уголовное производство по факту возможного препятствования бывшим спикером Верховной Рады Андреем Парубием осуществлению избирательного права.

Как сообщают Українські Новини со ссылкой на ГБР, дело открыто по статье о препятствовании осуществлению избирательного права (ч. 4 ст. 157) Уголовного кодекса.

Уголовное производство было открыто 20 августа по решению суда.

Ранее сообщалось, что неназванный заявитель 5 июля подал заявление в ГБР о якобы совершении председателем Верховной Рады уголовного преступления.

Однако ГБР не зарегистрировало уголовное производство. 22 июля суд рассмотрел жалобу и обязал ГБР открыть дело по данному факту.