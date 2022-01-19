Спорт Элина Свитолина прошла в третий круг на Australian Open, соперницу увезли медики

2022-01-19 15:15

В Мельбурне первая ракетка Украины Элина Свитолина (№17 WTA) провела матч второго круга Australian Open, открыв игровой день на Margaret Court Arena.

Теннисистка встретилась с представительницей Франции Армони Тан (№107 WTA) и сумела одержать победу. Свитолина взяла первый сет, затем уступила во втором, а в третьем вела со счетом 5:1, когда Тан снялась с матча. Девушка обратилась за помощью к врачу, после чего ее на коляске увезли с корта.

Матч продолжался 2 часа 11 минут. По ходу встречи Свитолина подала четыре эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала семь из 10-ти брейк-поинта. Ее соперница ни разу не подала навылет, семь раз ошиблась при вводе мяча в игру и реализовала пять из семи брейк-поинта.

Таким образом, Свитолина пробилась в третий круг турнира, где ей предстоит сыграть против представительницы Беларуси Виктории Азаренко (№25 WTA), которая во втором раунде разобралась с Джил Тайхман из Швейцарии (6:1, 6:2).