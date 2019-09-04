Политика Владимир Зеленский наложил вето на закон о химической кастрации педофилов

2019-09-04 15:14 159

Президент Украины вернул в парламент с предложениями законопроект № 6449 о химической кастрации и открытом реестре педофилов. Информация об этом содержится в карточке законопроекта.

Законопроект предусматривает применение химической кастрации в случае изнасилования лица в возрасте до 14 лет.

Формулировка дословно следующая: "совершение действий сексуального характера, связанных с вагинальным, анальным или оральным проникновением в тело другого лица с использованием гениталий или любого другого предмета в отношении лица, не достигшего четырнадцати лет, независимо от его добровольного согласия".

Установлено, что принудительная кастрация заключается в введении осужденному антиандрогенних препаратов, которые состоят из химических веществ, которые должны уменьшить либидо и сексуальную активность. Принудительная химическая кастрация не применяется к лицам, совершившим преступления в возрасте до 18 лет и к лицам в возрасте свыше 65 лет.

Также документ ужесточает санкцию за изнасилование группой или несовершеннолетнего лица - с 12 до 15 лет лишения свободы.

Развращение человека в возрасте до 16 лет будет караться только лишением свободы до 5 лет (изъята норма о возможном ограничении свободы).

Законопроект поручает Кабмину в течение двух месяцев обеспечить создание публичного реестра лиц, осужденных за изнасилование несовершеннолетней или несовершеннолетнего, насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом, совершенное относительно несовершеннолетней или несовершеннолетнего, половое сношение с лицом, не достигшим половой зрелости, развращение несовершеннолетних.