Политика Зеленский нашел замену Светличной

2019-09-05 21:30 1074

 

Глава харьковской областной государственной администрации Юлия Светличная в скором времени может быть уволена с занимаемой должности.

Как отмечают журналисты канала 24, команда президента Украины Владимира Зеленского рассматривает несколько кандидатур на эту должность, в частности, по данным журналистов, возглавить ОГА имеет все шансы Ирина Венедиктова.

«Владимир Зеленский занимает должность президента Украины уже более 100 дней, и за это время он успел назначить (или хотя бы уволить) глав областных администраций в большинстве регионов Украины. Но не всех. Есть и исключения. Одно из них – харьковский губернатор Юлия Светличная. Однако о том, что и ее эпоха подходит к концу, свидетельствуют сразу несколько факторов, - отмечают журналисты. - Юлия Александровна является креатурой своего предшественника в кресле председателя облгосадминистрации Игоря Райнина, перешедшего тогда в кресло главы Администрации президента Петра Порошенко. Что вроде бы должно было ей гарантировать быстрый уход после смены власти, ведь ЗеКоманда известна своей нелюбовью к «попередникам».

При этом, за время работы во главе ОГА Светличная запомнилась рядом скандалов, в частности, давлением на СМИ, дутыми рейтингами, рядом коррупционных схем подопечных, и напоследок изрядно подпортившие позиции - разворовывание лесов с избиением журналистов в прямом эфире и обвал дороги, строительство которой Светличная обещала контролировать лично.

В команде Зе, по данным журналистов 24, считают хорошим кандидатом в губернаторы области харьковчанку, доктора юридических наук Ирину Венедиктову.

«До избрания в Раду она была заведующей кафедрой гражданско-правовых дисциплин Харьковского национального университета им. В.Н.Каразина… Но с учетом того, что изначально Венедиктовой обещали перспективы на национальном уровне, в частности, накануне второго тура выборов Зеленский представил Венедиктову в числе 20 человек своей команды как эксперта в области реформирования судебной системы, то губернаторство может быть не таким уж привлекательным для нее», - отмечают они.

В качестве альтернативы, по данным 24 канала, в ЗеКоманде подумывают о другом сценарии с назначением главы ОГА.

«Из-за того, что местные элиты в Харькове весьма связаны друг с другом, рассматривается назначение такой кандидатуры, которая не связана так плотно с Харьковом, так называемого парашютиста. Чтобы не повторять ошибок Порошенко, Зеленому нужен полностью свой человек в регионе, даже, если он войдет в конфликт с местными элитами. Как известно, СБУ, МВД и прокуратура довольны быстро может сделать местные элиты сговорчивыми. В любом случае, смена губернатора будет во многом зависеть от планов Слуги народов по местным выборам», - отмечают они.

Как ранее сообщали СМИ, представитель Харьковского антикоррупционного центра Дмитрий Булах публично обратился к президенту Зеленскому с призывом провести на должность губернатора открытый конкурс, как это было сделано в Одесской и Львовской областях. Пока прямой реакции от Офиса не последовало, но о новом губернаторе там думают, что косвенно подтвердил сам президент во время визита в Харьков.

«Мы ищем в каждой области адекватных менеджеров. Пока таких менеджеров не вижу», - отметил Зеленский.

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