Спорт Шевченко рассказал о трудностях с искусственным полем накануне матча с Литвой

2019-09-07 13:00 132

Сегодня 7 сентября в Вильнюсе сборная Украины проведет очередной поединок отбора к Евро-2020, в котором встретится с командой Литвы. Накануне матча главный тренер "сине-желтых" Андрей Шевченко поделился мыслями по поводу этому поводу.

Шевченко считает, что стандартные положения могут стать оружием для литовцев в предстоящей игре.

“Стандарты — хорошее оружие при наличии хороших исполнителей. Я думаю, это один из вариантов, над которыми соперник работал. Я понимаю тренера сборной Литвы. Таким образом у литовцев возникает возможность быть агрессивными и опасными на своем поле”, — отметил Шевченко.

Также рулевой признался, что украинская команда к перелету в Литву не занималась на искусственном покрытии, на котором ей нужно будет проводить матч в Вильнюсе.

“У нас нет полей такого качества. В Киеве — точно. Было одно поле, на котором мы собирались тренироваться, но оно не совпало полностью по характеристикам с тем, которое находится в Вильнюсе. Синтетические покрытия отличаются по отскоком, перемещением мяча. Лишний раз привозить футболистов на такое поле мы не захотели. Мы решили тренироваться на нормальном газоне, а уже в Литве испытать местное поле и готовиться к игре”, — добавил наставник.

Добавим, матч Германия — Украина пройдет в 19:00 на стадионе “ФФЛ”.