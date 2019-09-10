Украина фото Стало известно, с кем глава Офиса Зеленского Богдан гулял на свадьбе в Сен-Тропе

2019-09-12 08:12 222

Кроме главы Офиса президента Андрея Богдана на свадьбу юриста Андрея Довбенко в Сен-Тропе приехали судьи, бизнесмены, банкиры, адвокаты и несколько человек из команды президента Владимира Зеленского.

Как сообщается в расследовании Bihus.Info, на французский курорт приехали судьи Хозяйственного суда Киева Виктория Джарты и Елена Чинчин, которые заявили, что посетили "свадьбу подруги" (невесты Довбенко Анны Огренчук) и не видят в этом конфликта интересов.

Свидетельницей на свадьбе была председатель Одесского апелляционного хозяйственного суда Наталья Богацкая.

Также на празднике заметили депутатов от Слуги народа Николая Сольского и Олега Семинского, заместителя главы правления банка ПУМБ Константина Школяренко, члена правления Укрсоцбанка Ростислава Матяша, бизнесмена Павла Фукса, экс-защитницу Виктора Януковича Ольгу Просянюк, которая сейчас защищает бывшего главу Окружного админсуда Киева Павла Вовка.

Напомним, Богдан отсутствовал на торжественных мероприятиях в Киеве в честь Дня Независимости. Как сообщили СМИ, глава Офиса президента провел 24 августа на свадьбе у Довбенко в Сен-Тропе.

Сам Богдан прокомментировал данную информацию фразой "порохоботики узбагойтесь".

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