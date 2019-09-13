Сюжет сказки хорошо известен: бедняк - но в то же время и везунчик - Аладдин становится обладателем волшебной лампы и Джина, который обещает выполнить три самых заветных желания парня. Безусловно, Аладдину придется преодолеть немало неожиданных препятствий на пути к осуществлению своей мечты. Зато в финале самым ценным подаркомдля героястанет любовь прекрасной принцессы Будур.
Сказка рассчитана как на малышей, так и на детей старшего возраста. И даже на взрослых! Ведь в основесюжета – Любовь.
«Лампа Аладдина» от Национальной оперетты – это современное прочтение доброй истории о жизни обладателя Волшебной Лампы, пронизанное тайнами, приключениями и неожиданностями, которые развернутся на фоне зрелищных декораций с использованием мультимедийного экрана, ярких костюмов, веселых песен и оригинальной хореографии.
Когда: 22 сентября, воскресенье
Где: Помещение зала им. Василия Слепака - Оперная студия НМАУ им. Чайковского (Консерватория) - улица Архитектора Городецкого, 1-3.
Заказ билетов: (063) 674-43-34, (050) 719-73-90, (044) 289-53-31
Начало в 12:00(1 действие, без антракта)
Веб-сайт: www.operetta.com.ua
Билеты здесь
Постановочная группа:
Художественный руководитель постановки — н. а. Украины Богдан Струтинский
Режиссер — постановщик — н. а. Украины Тамара Тимошко-Горюшко
Музыкальный руководитель постановки — Геннадий Бахия
Хормейстер — постановщик — з. д. и. Украины Владимир Ворвулев
Хореография — Анжела Гречановская
Художник — постановщик — Светлана Павличенко
Действующие лица и исполнители:
АЛАДДИН — з. а. Украины Арсен Курбанов, Алексей Кириллов
ПРИНЦЕССА БАД аль БУДУР — Анна Коваль
КОЛДУН — з. а. Украины Сергей Наумов
СУЛТАН — н. а. Украины Александр Кравченко, н. а. Украины Александр Трофимчук
МАТЬ — з. р. к. Украины Зоя Кравченко
ВИЗИРЬ — Анатолий Подгородецкий
ЭМИР — Кирилл Басковский
ГЛАШАТАЙ — Борис Яцик
ПАРЕНЬ — Дмитрий Шелаев
В спектакле заняты артисты балета, хора и оркестра