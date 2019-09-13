Детали фото 22 сентября в Консерватории юные зрители встретятся с героями сказки С. Бедусенко«Лампа Аладдина»

2019-09-13 14:31 60

Сюжет сказки хорошо известен: бедняк - но в то же время и везунчик - Аладдин становится обладателем волшебной лампы и Джина, который обещает выполнить три самых заветных желания парня. Безусловно, Аладдину придется преодолеть немало неожиданных препятствий на пути к осуществлению своей мечты. Зато в финале самым ценным подаркомдля героястанет любовь прекрасной принцессы Будур.

Сказка рассчитана как на малышей, так и на детей старшего возраста. И даже на взрослых! Ведь в основесюжета – Любовь.

«Лампа Аладдина» от Национальной оперетты – это современное прочтение доброй истории о жизни обладателя Волшебной Лампы, пронизанное тайнами, приключениями и неожиданностями, которые развернутся на фоне зрелищных декораций с использованием мультимедийного экрана, ярких костюмов, веселых песен и оригинальной хореографии.

Когда: 22 сентября, воскресенье

Где: Помещение зала им. Василия Слепака - Оперная студия НМАУ им. Чайковского (Консерватория) - улица Архитектора Городецкого, 1-3.

Заказ билетов: (063) 674-43-34, (050) 719-73-90, (044) 289-53-31

Начало в 12:00(1 действие, без антракта)

Веб-сайт: www.operetta.com.ua

Билеты здесь

Постановочная группа:

Художественный руководитель постановки — н. а. Украины Богдан Струтинский

Режиссер — постановщик — н. а. Украины Тамара Тимошко-Горюшко

Музыкальный руководитель постановки — Геннадий Бахия

Хормейстер — постановщик — з. д. и. Украины Владимир Ворвулев

Хореография — Анжела Гречановская

Художник — постановщик — Светлана Павличенко

Действующие лица и исполнители:

АЛАДДИН — з. а. Украины Арсен Курбанов, Алексей Кириллов

ПРИНЦЕССА БАД аль БУДУР — Анна Коваль

КОЛДУН — з. а. Украины Сергей Наумов

СУЛТАН — н. а. Украины Александр Кравченко, н. а. Украины Александр Трофимчук

МАТЬ — з. р. к. Украины Зоя Кравченко

ВИЗИРЬ — Анатолий Подгородецкий

ЭМИР — Кирилл Басковский

ГЛАШАТАЙ — Борис Яцик

ПАРЕНЬ — Дмитрий Шелаев

В спектакле заняты артисты балета, хора и оркестра