Политика В Кабмине решили увеличить расходы на содержание Зеленского

2019-09-16 17:30 471

В следующем году расходы на программу обеспечения деятельности президента Владимира Зеленского и его Офиса планируют увеличить на 4,2% - до 986,6 миллионов гривен, то есть на 39,4 миллионов гривен. Об этом свидетельствуют данные в проекте госбюджета-2020.

В текущем году на обслуживание президента обошлось стране в 947,2 миллиона гривен, что является самоц низкой суммой за последние пять лет (на 10%).

Стоит отметить, что во время президенства Петра Порошенко расходы на его обслуживание возростали с каждым годом - с 293 миллионов гривен в 2014 году и до 1 миллиарда 64 миллионов гривен в 2018 году.

В целом, с учетом других программ, финансирование Госуправления делами при президенте (отвечает за средства на обслуживание главы государства, - ред.) в 2020 году предлагается оставить на уровне текущего года - 2,5 миллиардов гривен.