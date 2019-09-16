Политика В Кабмине решили увеличить расходы на содержание Зеленского

2019-09-16 17:30 471

 

В следующем году расходы на программу обеспечения деятельности президента Владимира Зеленского и его Офиса планируют увеличить на 4,2% - до 986,6 миллионов гривен, то есть на 39,4 миллионов гривен. Об этом свидетельствуют данные в проекте госбюджета-2020.

В текущем году на обслуживание президента обошлось стране в 947,2 миллиона гривен, что является самоц низкой суммой за последние пять лет (на 10%).

Стоит отметить, что во время президенства Петра Порошенко расходы на его обслуживание возростали с каждым годом - с 293 миллионов гривен в 2014 году и до 1 миллиарда 64 миллионов гривен в 2018 году.

В целом, с учетом других программ, финансирование Госуправления делами при президенте (отвечает за средства на обслуживание главы государства, - ред.) в 2020 году предлагается оставить на уровне текущего года - 2,5 миллиардов гривен.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

В Минздраве решили создать Офис пациента

2019-09-16 21:30 264

Чтобы не мешали: У Зеленского решили сменить руководство Фонда госимущества

2019-09-16 10:41 525

Кабмину Украины впервые в истории запретили покупать элитные канцтовары

2019-09-06 21:35 1116

Обнародовано постановление Кабмина про снижение цен на электричество

2019-08-30 11:00 1929

Еще новости в разделе "Политика"

У Лукашенко опровергли планы создания конфедерации с РФ

2019-09-16 19:30 342

В ЕС ответили, действительно ли простили Россию за Крым

2019-09-16 18:30 477

Богдан раскрыл детали встречи Зеленского с Коломойским

2019-09-16 18:00 540

В Кабмине решили увеличить расходы на содержание Зеленского

2019-09-16 17:30 471
Все статьи раздела "Политика"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

У Лукашенко опровергли планы создания конфедерации с РФ 2019-09-16 19:30 342
В ЕС ответили, действительно ли простили Россию за Крым 2019-09-16 18:30 477
Богдан раскрыл детали встречи Зеленского с Коломойским 2019-09-16 18:00 540
В Кабмине решили увеличить расходы на содержание Зеленского 2019-09-16 17:30 471

Лента

22:00 В Нацполиции изменили правила дорожного движения: чего ждать водителям
21:30 В Минздраве решили создать Офис пациента
21:00 Мощный циклон зацепит Украину: готовьтесь к заморозкам
20:30 Кабмин решил из нового госбюджета выделить более 28 млрд гривен на СНБО
20:00 Доллар продолжает падать, но курс евро пошел вверх
19:30 У Лукашенко опровергли планы создания конфедерации с РФ
19:00 Гончарук увеличит прожиточный минимум
18:30 В ЕС ответили, действительно ли простили Россию за Крым
18:00 Богдан раскрыл детали встречи Зеленского с Коломойским
17:30 В Кабмине решили увеличить расходы на содержание Зеленского