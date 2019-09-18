Курьезы документ Зеленскому предложили отменить внешнее тестирование в школах и колледжах

2019-09-20 12:15 252

Украинцы предложили президенту отменить обязательное внешнее независимое оценивание в школах, колледжах, техникумах и училищах. Соответствующая петиция появилась на сайте Офиса президента. 

По мнению авторов, тестирования сильно вредят здоровью и психике учеников и студентов.

В документе говорится о том, что из-за волнения перед ВНО ученики не могут показать настоящие знания, полученные за годы тяжелой умственной работы.

Петицию подписали около 4 тысяч человека. На сбор необходимого для рассмотрения президентом количества подписей (25 тысяч) осталось 84 дня.

Подписать петицию можно ТУТ

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

В РФ заявили о готовности провести переговоры по газу с Украиной и Еврокомиссией

2019-08-31 12:30 1485

Стефанчук избран первым заместителем главы Верховной Рады

2019-08-29 16:37 525

Ученые доказали зависимость долголетия от физической активности

2019-08-26 18:33 2064

Суд обязал НАБУ завести уголовные дела против Порошенко и Климкина

2019-08-21 10:41 2571

Еще новости в разделе "Курьезы"

документ Зеленскому предложили отменить внешнее тестирование в школах и колледжах

2019-09-20 12:15 252

Возрождение винила: продажи пластинок быстро растут, к концу года обгонят CD-диски

2019-09-13 21:36 1392

Набравшая на выборах 8 голосов Надежда Савченко официально стала безработной

2019-09-11 08:10 1086

Депутата поймали на подделке документов - за фальшивый диплом грозит 5 лет тюрьмы

2019-09-09 09:40 1995
Все статьи раздела "Курьезы"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Курьезы

документ Зеленскому предложили отменить внешнее тестирование в школах и колледжах 2019-09-20 12:15 252
Возрождение винила: продажи пластинок быстро растут, к концу года обгонят CD-диски 2019-09-13 21:36 1392
Набравшая на выборах 8 голосов Надежда Савченко официально стала безработной 2019-09-11 08:10 1086
Депутата поймали на подделке документов - за фальшивый диплом грозит 5 лет тюрьмы 2019-09-09 09:40 1995

Лента

15:37 Глава МИД Украины пояснил причины согласия Киева на формулу Штайнмайера
14:46 Президент Зеленский подписал закон об антикоррупционном суде
14:13 В Киеве депутат получил по голове кирпичом во время разговора с полицейскими
13:44 Стала известна дата встречи Зеленского с Трампом - о чем будут говорить
13:16 Кабмин забирает ГТС у Нафтогаза - что и как изменится в ближайший месяц
фото 12:43 После отчета в Конгрессе глава Facebook Цукерберг сразу же отправился к Трампу
документ 12:15 Зеленскому предложили отменить внешнее тестирование в школах и колледжах
11:46 Конгресс США одобрил выделение $250 млн Украине на закупку вооружения
11:14 Курсы валют на 20 сентября: Нацбанк снова опустил доллар и евро
10:45 С октября выводятся из оборота монеты номиналом 1, 2, 5 и 25 копеек