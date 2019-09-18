Курьезы документ Зеленскому предложили отменить внешнее тестирование в школах и колледжах

2019-09-20 12:15 252

Украинцы предложили президенту отменить обязательное внешнее независимое оценивание в школах, колледжах, техникумах и училищах. Соответствующая петиция появилась на сайте Офиса президента.

По мнению авторов, тестирования сильно вредят здоровью и психике учеников и студентов.

В документе говорится о том, что из-за волнения перед ВНО ученики не могут показать настоящие знания, полученные за годы тяжелой умственной работы.

Петицию подписали около 4 тысяч человека. На сбор необходимого для рассмотрения президентом количества подписей (25 тысяч) осталось 84 дня.

Подписать петицию можно ТУТ