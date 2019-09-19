Экономика Рынок земли: В Кабмине назвали четкие сроки, когда можно будет продавать паи

2019-09-19 12:16 306

Рынок земли в Украине планируют открыть 1 октября 2020 года. Об этом во время встречи с украинскими аграриями заявил премьер-министр.

"Мы открываем рынок земли не сразу, потому что к этому нужно подготовиться. Откровенно скажу, что мы думали сделать это с 1 июля следующего года, однако потом проконсультировались с людьми, которые реально обрабатывают землю, и они сказали, что это не очень хорошая идея – делать это летом. Поэтому сейчас та модель, которую мы предлагаем, предусматривает открытие рынка с 1 октября следующего года", - отметил Алексей Гончарук..

А тем временем Владимир Зеленский рассказал, что согласно модели рынка, которую сейчас разрабатывает правительство, покупать землю в Украине смогут только украинцы.

Напомним, ранее президент Украины поручил Кабмину до октября разработать законопроект о рынке земель, а Верховной Раде - принять его и отменить мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения до декабря текущего года.

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