Политика фото Украина и ОАЭ могут взаимно признать трудовой стаж заробитчан

2019-09-19 15:11 126

Минсоцполитики Украины приняло своих коллег из ОАЭ - делегацию из Министерства трудовых ресурсов Эмиратов. Стороны обговорили вопросы социальных гарантий и безопасности граждан.

Отдельной темой на встрече был вопрос шагов к активному взаимодействию между странами в том числе и в вопросе оплаты труда украинцев, которые работают на территории ОАЭ. Напомним, таковых на сегодняшний день насчитывается порядка 4 тысяч.

Кроме того, на встрече обговаривались вопросы имплементации в Украине реестра недобросовестных работодателей ОАЭ. Также была поднята тема страховых рисков от увольнения или потери трудоспособности, которые покрывает ряд страховых компаний, ассоциированных Правительством ОАЭ

Рассматривали также потенциальную возможность взаимного признания трудового стажа, выравнивание условий и оплаты труда украинцев в ОАЭ паритетно со странами ЕС, а также потребность ресурсов из Украины в направлениях: Horeca, Retail, Health, Agro, education.

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Политика

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