Спорт Гвардиола: Пятов – один из лучших вратарей в мире

2019-09-19 20:30 84

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола похвалил вратаря "Шахтера" Андрея Пятова после матча Лиги чемпионов.

Наставник "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола считает, что украинский голкипер Андрей Пятов – "один из лучших вратарей в мире". Об этом он сказал на послематчевой пресс-конференции, сообщает официальный сайт донецкого клуба.

"Пятов прекрасно читает игру и вовремя страхует защитников. Часто, когда мы выполняем проникающий пас, Пятов заранее это видит, действует на выходе как последний защитник и выбивает мяч", – добавил главный тренер "Манчестер Сити".

В перовом туре Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" проиграл "Манчестер Сити" дома со счетом 0:3.

Во втором туре Лиги чемпионов "Шахтер" встретится с "Аталантой" на поле итальянцев. Поединок состоится 1 октября.

Пятов выступает за донецкий клуб с января 2007 года. За это время вратарь сыграл 432 матча во всех турнирах, пропустил 357 голов и 207 раз оставлял свои ворота "сухими".



