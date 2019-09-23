Мир Названы точные причины катастрофы Boeing 737 Max авиакомпании Lyon Air

2019-09-24 09:12 369

Индонезия подготовила доклад о причинах крушения Boeing 737 Max авиакомпании Lyon Air в 2018 году над Яванским морем. Среди причин катастрофы в докладе называются недостатки конструкции авиамашины и недостаточность контроля, сообщает The Wall Street Journal.

Официально доклад планируют представить в ноябре, после того как его подпишут представители производителя Boeing.

В документе не будут названы главные причины катастрофы, а будут перечислены около 100 пунктов, в которых описываются различные проблемы, поскольку форма индонезийского доклада отличается от заведенного в Европе и Америке. Среди причин упомянуты как проблемы с оборудованием лайнера, так и отдельные ошибки пилотов.

По информации издания, у Boeing в основном нет претензий к составителям доклада, и представители компании готовы отправиться в Индонезию для участия в подготовке ее окончательной редакции. 

Американские регулирующие органы к ноябрю должны представить свои соображения по улучшению качества подготовки пилотов. В частности, речь идет о подготовке экипажей к ситуации, когда автоматическая система управления самолетом по какой причине выходит из строя, также планируют внести изменения в порядок сертификации новых самолетов.

Напомним, в конце октября прошлого года Boeing 737 Max авиакомпании Lion Air разбился под Джакартой, погибли все 189 находившихся на борту людей. А 10 марта этого года в Эфиопии разбился самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, в результате чего погибли 157 человек. После этого многие страны из соображений безопасности приостановили эксплуатацию самолетов этой серии.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

США случайно рассекретили места размещения ядерного оружия сил НАТО

2019-07-18 08:12 981

Индонезия за год станет среднезажиточной страной

2019-05-04 08:30 3291

При подсчете голосов на выборах в Индонезии погибли около 300 человек

2019-04-29 11:42 1395

Первые итоги расследования крушения Boeing 737 MAX доказали невиновность пилотов

2019-04-05 14:12 1644

Еще новости в разделе "Мир"

Сделан прорыв в лечении смертельных форм рака - клеточная терапия

2019-09-24 10:11 276

Названы точные причины катастрофы Boeing 737 Max авиакомпании Lyon Air

2019-09-24 09:12 369

Анастасии Заворотнюк вынесли окончательный вердикт

2019-09-23 19:30 12924

Обанкротилась самая старая и крупная турфирма мира - что будет с отдыхающими

2019-09-23 15:46 714
Все статьи раздела "Мир"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Мир

Сделан прорыв в лечении смертельных форм рака - клеточная терапия 2019-09-24 10:11 276
Названы точные причины катастрофы Boeing 737 Max авиакомпании Lyon Air 2019-09-24 09:12 369
Анастасии Заворотнюк вынесли окончательный вердикт 2019-09-23 19:30 12924
Обанкротилась самая старая и крупная турфирма мира - что будет с отдыхающими 2019-09-23 15:46 714

Лента

фото 13:15 26 вересня в Національній опереті - на «Сцені 77» - містична драма «МОСКАЛИЦЯ»
13:10 Адвокат бывшего непрезидента Януковича заявил, что добился снятия санкций с его активов
12:44 Рынок земли: В Кабмине категорично заявили, что референдума по земельному вопросу не будет
12:15 Мертвый Кобзон и беспощадный Сергей Пенкин - кто представляет угрозу нацбезопасности Украины
11:43 Зеленский ветировал закон об импичменте, который ранее уже подписал
11:14 Стало известно, где именно пройдет пробная перепись населения
10:42 Главный военный прокурор Виктор Чумак пояснил, почему тормозилось дело по Иловайской трагедии
10:11 Сделан прорыв в лечении смертельных форм рака - клеточная терапия
09:40 В Украине ударят сильные заморозки: синоптик рассказала, где похолодает
09:12 Названы точные причины катастрофы Boeing 737 Max авиакомпании Lyon Air