Мир Названы точные причины катастрофы Boeing 737 Max авиакомпании Lyon Air

2019-09-24 09:12 369

Индонезия подготовила доклад о причинах крушения Boeing 737 Max авиакомпании Lyon Air в 2018 году над Яванским морем. Среди причин катастрофы в докладе называются недостатки конструкции авиамашины и недостаточность контроля, сообщает The Wall Street Journal.

Официально доклад планируют представить в ноябре, после того как его подпишут представители производителя Boeing.

В документе не будут названы главные причины катастрофы, а будут перечислены около 100 пунктов, в которых описываются различные проблемы, поскольку форма индонезийского доклада отличается от заведенного в Европе и Америке. Среди причин упомянуты как проблемы с оборудованием лайнера, так и отдельные ошибки пилотов.

По информации издания, у Boeing в основном нет претензий к составителям доклада, и представители компании готовы отправиться в Индонезию для участия в подготовке ее окончательной редакции.

Американские регулирующие органы к ноябрю должны представить свои соображения по улучшению качества подготовки пилотов. В частности, речь идет о подготовке экипажей к ситуации, когда автоматическая система управления самолетом по какой причине выходит из строя, также планируют внести изменения в порядок сертификации новых самолетов.

Напомним, в конце октября прошлого года Boeing 737 Max авиакомпании Lion Air разбился под Джакартой, погибли все 189 находившихся на борту людей. А 10 марта этого года в Эфиопии разбился самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, в результате чего погибли 157 человек. После этого многие страны из соображений безопасности приостановили эксплуатацию самолетов этой серии.