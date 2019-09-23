Политика документ Против экс-спикера Парубия в Госбюро расследований завели новое уголовное дело

2019-09-23 14:13 234

Госбюро расследований открыло дело на бывшего спикера Верховной Рады, нардепа от Евросолидарности Андрея Парубия.

В документе, который в Facebook опубликовал сам Парубий , говорится, что ГБР открыло производство по факту "создания и координации Парубием А.В. общественных вооруженных группировкок с целью совершения массовых беспорядков 2 мая 2014 на территории г. Одесса".

Парубий заявляет, что во время указанных событий делал все возможное для защиты Украины, противодействую захвату Россией южных и восточных областей. Нардеп называет действия Госбюро абсурдными.

Напомним, ранее ГБР открыло дело на Парубия по факту возможного препятствования осуществлению избирательного права. Также экс-спикера допросили по делу о тестировании сенсорной кнопки системы для голосования Рада-3.