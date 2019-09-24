Курьезы Экс-жену главы Нацполиции Князева задержали на польской границе с 650 тыс. евро наличными

2019-09-24 08:39 387

В Польше на автомобильном пункте пропуска Гребенне – Рава-Русская таможенники задержали трех граждан Украины и гражданина Хорватии, которые пытались провезти через украинскую-польскую границу 650 тысяч евро наличными. При максимально разрешенной сумме в эквиваленте до $10 тыс.

Среди них бывшая жена руководителя Нацполиции Сергея Князева – Виктория Князева.

Отмечается, что первым о задержании автомобиля с крупной суммой наличных сообщил бывший таможенник, блогер Павел Верещагин, который часто пишет о коррупционных случаи на таможне.

По его данным, польские таможенники обнаружили незадекларированные 650 тысяч евро при осмотре автомобиля Mercedes-Benz GLS 350 с украинским номером КА0007ВХ.