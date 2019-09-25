Экономика Без мелочи: Нацбанк уже разрешил округлять суммы наличных платежей

2019-09-26 08:12 204

Нацбанк Украины  распространил на банки право округлять суммы кассовых операций.

Как указано в сообщении на сайте НБУ, данное решение принято с учетом предложения банковского сообщества в связи с изъятием из наличного обращения монет мелких номиналов.

Напомним, с 1 октября 2019 года разменные монеты номиналами 1, 2 и 5 коп. перестают быть средством платежа. Поэтому все наличные расчеты должны осуществляться банками в суммах, кратных 10 коп.

При безналичных расчетах округление не будет происходить.

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Экономика

Без мелочи: Нацбанк уже разрешил округлять суммы наличных платежей 2019-09-26 08:12 204
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