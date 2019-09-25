Экономика ​Доллар достиг 24 грн: курс в обменниках Киева

2019-09-25 18:30 132

 

Курс украинской гривны в обменниках Киева продолжает укрепляться и достиг отметки 24 гривны за один доллар США.

Об этом свидетельствует фото.

Так, в одном из обменных пунктов возле станции метро Левобережная в Киеве за один доллар дают 24,00 грн, за евро - 26,30 грн, 10 российских рублей - 3,70 грн.

Купить доллар можно за 24,05 грн, евро - 26,40 грн, 10 российских рублей - 3,74 грн.

Вчера, во вторник, 24 сентября, за один доллар давали 24,15 грн, за евро - 26,55 грн, 10 российских рублей - 3,71 грн.

Купить доллар можно за 24,23 грн, евро - 26,65 грн, 10 российских рублей - 3,74 грн.

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Экономика

​Доллар достиг 24 грн: курс в обменниках Киева 2019-09-25 18:30 132
Что будет с экономикой Украины в 2020 году - прогноз аналитиков Всемирного банка 2019-09-25 08:11 564
Миссия МВФ в Украине оценила проект бюджета-2020 2019-09-24 22:00 876
Что происходит с долларом и евро - НБУ снова опустил курсы основных валют 2019-09-24 15:15 1068

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