Политика фото Скандальный телефонный разговор Зеленский–Трамп: стенограмма

2019-09-25 19:15 81

Белый дом рассекретил текст телефонного разговора президентов Украины и США, который стал причиной инициирования процесса импичмента Дональда Трампа.

Белый дом обнародовал расшифровку второго телефонного разговора между президентом Владимиром Зеленским и американским лидером Дональдом Трампом, из-за которого у последнего возникли внутриполитические проблемы: в Конгрессе США инициирован импичмент хозяину Белого дома.

Полная стенограмма беседы президентов за 25 июля 2019 года была опубликована на сайте Белого дома.

Из стенограммы видно, что Трамп напрямую не требовал у Зеленского расследовать возможные коррупционные действия Хантера Байдена (сына Джозефа Байдена - пока что основного конкурента Трампа накануне предвыборной гонки-2020) в обмен военную помощь США. Однако он просил президента Украины разобраться, что и как с этим кейсом.

По словам Трампа, "много разговоров о сыне Байдена, что Байден остановил (уголовное) преследование, и многие хотят узнать об этом. Поэтому все, что вы можете сделать с генпрокурором, было бы классно".

"Байден хвастал, что остановил преследование, так что если вы можете выяснить это... Для меня это звучит ужасно", - сказал президент США.

На тот момент (речь идет о 2016 годе) Байден был вице-президентом США и, по данным СМИ, мог стоять за увольнением тогдашнего генпрокурора Виктора Шокина.