Украина Нацсовет по ТВ и радио забрал лицензию у телеканала 112 Украина

2019-09-26 14:45 321

Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания на заседании в четверг, 26 сентября, принял решение не продлевать лицензию телеканалу 112 Украина.

"Национальный совет решила… отказать компании Новый Формат ТВ город Киев в продлении строка действия лицензии на вещание", - зачитал проект решения член Нацсовета Сергей Костинский.

В Нацсовете заявили, что компания шесть лет подряд нарушает утвержденную регулятором программную концепцию, ретранслируя телеканал 112 Украина.

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Как сообщается, канал продолжает вещание и доступен на спутнике, в кабельных сетях и в интернете.

В 112 Украина считают решение регулятора цензурой, "подвергающую большим сомнениям наличие свободы слова в Украине".

"Действия Нацсовета являются незаконными. У ряда членов Нацсовета с июля 2019 г. закончились полномочия, что де-факто признала Верховная Рада, и принятием любых решений они превышают свои полномочия, а сам Нацсовет не является правомочным. Мы воспринимаем решение Нацсовета как незаконное решение нелегитимного органа власти", - говорится в сообщении.

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