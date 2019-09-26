Политика Администрация Трампа случайно отправила не туда письмо с секретными инструкциями по Зеленскому

2019-09-26 14:13 54

Белый дом по ошибке отправил Офису Демократической партии письмо с инструкцией, как реагировать на телефонный разговор президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. Вскоре после отправки, администрация президента США попыталась отозвать письмо, однако уже было поздно.

Как  сообщает The Guardian, демократам пришел служебный документ с тезисами о скандальном звонке Трампа Зеленскому после того, как была опубликована стенограмма.

СТЕНОГРАММА БЕСЕДЫ ТРАМПА И ЗЕЛЕНСКОГО СФАЛЬСИФИЦИРОВАНА

"Белый дом случайно отправил Офису демократов служебный документ с тезисами о скандальном звонке президента США Дональда Трампа Президенту Украины Владимиру Зеленскому. Вскоре после выхода скандальной стенограммы, свидетельствующей, что Трамп оказывает давление на Украину с целью расследования дела Джо Байдена, администрация президента США, похоже, случайно отправила свои тезисы о том, как говорить о скандале, в Офис демократов", - говорится в сообщении.

В письме союзников Трампа призывали говорить о том, что на самом деле в разговоре с Зеленским американский президент не говорил об услуге за услугу.

Напомним, ранее ряд американских СМИ сообщил, что Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена. Якобы Трамп, пытаясь инициировать расследование против сына Байдена, даже задерживал выделение Украине военной помощи. 

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