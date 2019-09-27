Политика Бывший генпрокурор Луценко дал пояснения по делу сына Байдена

2019-09-27 11:15 438

Бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко утверждает, что сын экс-вице-президента США Джо Байдена Хантерне нарушал украинское законодательство. За время пребывания на должности генпрокурора из США не приезжали следователи для расследования этого дела.

"С точки зрения украинского законодательства он ничего не нарушал. Хантер Байден не может нести ответственность за нарушение законов руководством Burisma, которые произошли за два года до его прибытия", - рассказал Луценко в комментарии The Washington Post.

При этом Луценко отметил, что в деле о возможном вмешательстве в выборы в США 2016 года были определенные признаки преступления.

"Если говорить об украинском заговоре, я думаю, что были признаки такого типа вмешательства", - пояснил экс-генпрокурор.