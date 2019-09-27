Политика Генсек НАТО раскрыл детали беседы с Зеленским по поводу вступления Украины в Альянс

2019-09-27 20:29 222

Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг заявил, что позиция НАТО по вопросу сроков включения в свой состав Украины не изменилась после того, как этот стратегический курс Киева был закреплен в Конституции.

Он уверен, что страна когда-нибудь станет членом Североатлантического альянса. Также Столтенберг подтвердил, что президент Украины Владимир Зеленский затронул эту тему на встрече с ним пару дней назад в Нью-Йорке, где проходит 74-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН.

"Я присутствовал на саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году, когда мы приняли решение о том, что Украина и Грузия станут членами НАТО. Мы не сказали, когда это произойдет, так как любая страна, желающая вступить в НАТО, обязана выполнить определенные условия и таким образом соответствовать конкретным стандартам... Я считаю важным для Украины и для НАТО сосредоточиться на реформах, на модернизации и укреплении украинских институтов обороны и безопасности, на упрочении главенства закона, борьбе с коррупцией и на всем остальном, что позволит нам помочь Украине приблизиться к вступлению в Североатлантический альянс. Не мне решать, когда они будут готовы, но я приветствуют то, что правительство Украины ясно заявило о сосредоточении своего внимания именно на этих реформах", - сказал Столтенберг.

Кроме того, глава НАТО напомнил, что восточный сосед не имеет права влиять на решение о вступлении Украины в Альянс.

"Мы работаем с Украиной, и я надеюсь на то, что когда-нибудь мы будем приветствовать ее в нашем составе", - сказал генсек НАТО, заверив, что Россия неправомочна оказывать влияние на итоговое решение о приеме Киева в альянс.