Политика Порошенко сегодня снова не явился на допрос в Госбюро расследований

2019-09-27 16:34 264

Пятый президент Украины Петр Порошенко сегодня снова не явился на допрос в Государственное бюро расследований .

"Ждали, но он не пришел", - со ссылкой на пресс-службу ГБР сообщают "Українські Новини".

При этом представитель Госбюро не уточнил, на какое время назначался допрос.

Вчера, 26 сентября, сообщалось, что Порошенко отпраздновал свой 54-й день рождения в командировке. По данным СМИ, 25–26 сентября экс-президент принимал участие в конференции высокого уровня по вопросам будущего Европы, организуемой в г. Сопот (Польша).

Напомним, ранее Генепрокуратура открыла уголовное производство по факту возможного разглашения и использования коммерческой и банковской тайны следователями ГБР по делам, в которых фигурирует Порошенко.