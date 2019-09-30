Политика Кабмин Гончарука одобрил Программу действий и снова уволил ряд чиновников

2019-09-30 08:11 303

Кабмин Гончарука одобрил Программу действий правительства, утвердил несколько законопроектов, а также сделал ряд кадровых назначений. Об этом сообщила пресс-служба Кабмина.

Утвержден пакет законопроектов для упорядочивания деятельности по добыче янтаря, проекты законов о легализации игорного бизнеса в Украине и повышении эффективности использования средств Государственного фонда регионального развития. Также Кабмин начал работу над инструментами удешевления кредитов для покупки земель сельскохозяйственного назначения. 

Кроме этого проведен ряд кадровых назначений в министерствах:

В Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства заместителями министра назначены Метелева Инна Дмитриевна и Свириденко Юлия Анатольевна.

В Министерство энергетики и защиты окружающей среды заместителем министра назначена Ставчук Ирина Ивановна.

В Министерство развития общин и территорий заместителем министра по вопросам европейской интеграции назначен Чаплинский Юлиан Михайлович.

Также правительство одобрило ряд увольнений:

В Министерстве энергетики и угольной промышленности уволили Бойко Наталью Андреевну с должности заместителя Министра по вопросам европейской интеграции.

В Фонде государственного имущества уволили Асташева Евгения Викторовича с должности заместителя председателя.

В Министерстве энергетики и угольной промышленности уволили Немчинова Максима Александровича с должности государственного секретаря министерства.

В Государственной аудиторской службе уволили Гаврилову Лидию Владимировну с должности председателя.

 

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