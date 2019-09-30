Политика Как изменятся отношения США и Украины после телефонного скандала

2019-09-30 09:12 237

Ситуация с телефонным разговором между президентом США Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским не повлияет на поддержку Украины в Конгрессе.

Об этом заявил демократ Билл Паскрелл в интервью Голосу Америки, которое было опубликовано 29 сентября.

"Эта ситуация лишь делает демократов сильнее в их отношениях с украинским народом. Мы взяли на себя обязательства, мы были частью Будапештского меморандума. Ни один президент не сможет это на что-то выменять. Мы никогда от меморандума не отступим, как это сделала Россия. Это наша работа − помогать украинскому народу. И мы будем продолжать делать то, что делаем", − подчеркнул конгрессмен.

Паскрелл полагает, что Украина, несмотря на политический скандал, не потеряет поддержку республиканцев.

"Они только сейчас набираются уверенности высказать свою позицию. Они пытаются придерживаться умеренной позиции. Они не хотят никого разозлить. Но наш общий враг − это Россия", − указал политик.

Он также отметил, что Конгресс США будет помогать Украине в любом случае, "независимо от того, республиканцы ли мы или демократы".