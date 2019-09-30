Политика «Всего 40 тысяч»: Разумков пожаловался на низкие зарплаты депутатов

2019-09-30 22:00 477

 

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил о планах увеличить зарплаты депутатам

По его мнению, 30-40 тысяч гривен — это немного, сообщил он в интервью Цензору.

«30-40 тысяч гривен — по меркам страны это много, по меркам Киева — это не очень много. Наверное, было бы правильно, чтобы заработная плата депутата была привязана к росту экономики. С другой стороны, важно понимать, что для того, чтобы не было коррупции, а соблазн явно будет появляться, должно быть две вещи — это достойная оплата труда и жесткий контроль. Кнут и пряник», — заявил он.

Также спикер согласился с желанием народа касаемо того, что все-таки надо сокращать количество депутатов Рады.

«По состоянию на 1991 год у нас было 450 народных депутатов. Они появились, потому что на тот момент население страны было порядка 52 миллионов. Сейчас если посчитать по пропорции, то как раз и должно быть около 300 народных депутатов», — отметил Разумков.

При этом он не имеет ничего против депутатов-спортсменов от «Слуги народа», которые не ходят на заседания Рады.

«У нас есть Беленюк, у нас есть Саладуха, которые участвуют в спорте, там вопросов нет. А тех народных депутатов, которые не эффективно относятся к выполнению своих обязанностей, вряд ли будут хвалить во фракции. Пока что только призывают их к дисциплине. А когда будет работать закон о том, что если ты не ходишь на свою работу, как все в этой стране, то тогда ты лишаешься мандата. Тогда милости просим — не ходите», — подытожил спикер.

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