Политика В Украине ликвидируют более тысячи убыточных госпредприятий

2019-10-01 11:14 234

Кабмин Гончарука в ближайшем будущем намерен ликвидировать более тысячи предприятий, работу которых считает неэффективной.

"Более тысячи неэффективных предприятий будет ликвидировано - государство больше не будет тратить средства налогоплательщиков на поддержку неэффективных убыточных предприятий", - указано в программе деятельности правительства, текст которой был обнародована на сайте Верховной Рады.

В целом, правительство намерено сократить долю государства в экономике до 5%.

Также предполагается, что рентабельность активов государственных предприятий возрастет с 2,1% в 2018 году до 5% в 2024 году.

Этой цели планируется достичь путем реформирования системы управления государственными предприятиями по современным международным стандартам.

Кабмин намерен создать наблюдательные советы на стратегических предприятиях, а также Фонд национального благосостояния, который возьмет в управление стратегические государственные предприятия. Все госпредприятия, осуществляющие коммерческую деятельность, будут корпоратизированы в акционерные общества.