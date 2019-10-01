Политика В Украине ликвидируют более тысячи убыточных госпредприятий

2019-10-01 11:14 234

Кабмин Гончарука в ближайшем будущем намерен ликвидировать более тысячи предприятий, работу которых считает неэффективной. 

"Более тысячи неэффективных предприятий будет ликвидировано - государство больше не будет тратить средства налогоплательщиков на поддержку неэффективных убыточных предприятий", - указано в программе деятельности правительства, текст которой был обнародована на сайте Верховной Рады.

В целом, правительство намерено сократить долю государства в экономике до 5%.

Также предполагается, что рентабельность активов государственных предприятий возрастет с 2,1% в 2018 году до 5% в 2024 году.

Этой цели планируется достичь путем реформирования системы управления государственными предприятиями по современным международным стандартам.

Кабмин намерен создать наблюдательные советы на стратегических предприятиях, а также Фонд национального благосостояния, который возьмет в управление стратегические государственные предприятия. Все госпредприятия, осуществляющие коммерческую деятельность, будут корпоратизированы в акционерные общества.

загрузка...
загрузка...

Еще по теме

В Кабмине прописали фундамент для членства в НАТО

2019-09-30 18:30 681

Кабмин намерен упростить визовый режим с Британией и Канадой

2019-09-30 18:00 681

Кабмин Гончарука одобрил Программу действий и снова уволил ряд чиновников

2019-09-30 08:11 573

В Кабмине рассказали, сколько миллиардов потратят на перепись населения

2019-09-26 17:30 1239

Еще новости в разделе "Политика"

Зеленскому подмахнули на подпись указ, почти дословно скопированный с документа ООН

2019-10-01 13:16 282

Порошенко не явился на экспертизу на детекторе лжи. Его адвокат пояснил, почему

2019-10-01 12:43 141

В Украине ликвидируют более тысячи убыточных госпредприятий

2019-10-01 11:14 234

Трамп обвинил подслушавшего его разговор с Зеленским в госизмене

2019-10-01 10:41 711
Все статьи раздела "Политика"

поДАРуй дитині розвиток. Починаєм новий набір

Мы в телеграм

Яркие новости в телеграмм прямо сейчас. Подпишись!

Политика

Зеленскому подмахнули на подпись указ, почти дословно скопированный с документа ООН 2019-10-01 13:16 282
Порошенко не явился на экспертизу на детекторе лжи. Его адвокат пояснил, почему 2019-10-01 12:43 141
В Украине ликвидируют более тысячи убыточных госпредприятий 2019-10-01 11:14 234
Трамп обвинил подслушавшего его разговор с Зеленским в госизмене 2019-10-01 10:41 711

Лента

13:44 В Украине стартовал осенний призыв в армию - набирают больше 15 тыс солдат
13:16 Зеленскому подмахнули на подпись указ, почти дословно скопированный с документа ООН
12:43 Порошенко не явился на экспертизу на детекторе лжи. Его адвокат пояснил, почему
12:15 Без мелочи: Сегодня монеты 1, 2 и 5 копеек перестали быть платежным средством
11:42 Сенаторы США требуют расследования возможных связей Клинтон с правительством Украины
11:14 В Украине ликвидируют более тысячи убыточных госпредприятий
10:41 Трамп обвинил подслушавшего его разговор с Зеленским в госизмене
10:12 Премьер Гончарук уверяет, что повышать налоги для бизнеса пока никто не планирует
09:40 С 1 октября за городом нужно включать ближний свет или ходовые огни
08:39 До +23 градусов и солнце: синоптик дала оптимистичный прогноз на начало октября