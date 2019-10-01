Политика В Нидерландах требуют расследовать роль Украины в катастрофе MH17

2019-10-01 17:30 276

 

Большинство депутатов Палаты представителей Нидерландов хотели бы, чтобы роль Украины в катастрофе MH17 была подвергнута дальнейшему изучению. В ходатайстве CDA (Христианско-демократическая партия) и SP (Социалистическая партия) содержится просьба к правительству предоставить все возможности для проведения "всестороннего исследования по установлению фактов" в Украине. Об этом сообщает нидерландский телеканал RTL.

Так, сообщается, что вечером во вторник в нижней палате пройдут дебаты по MH17. Пока Кабинет министров не предпринял никаких действий в отношении Украины, но сейчас Палата представителей хочет сделать первый шаг в этом направлении. Движение CDA и SP поддерживают, в частности, партии VVD (Народная партия за свободу и демократию) и D66 (Демократы 66).

В 2015 году Совет по безопасности Нидерландов постановил, что Украина должна была закрыть свое воздушное пространство.

"Время на исходе. Воспоминания стираются, данные теряются", - заявил член парламента от CDA Крис ван Дам.

"Важность полномасштабного исследования по установлению фактов о закрытии воздушного пространства над восточной Украиной заключается не только в ответственности государства. Речь идет о том, чтобы понять, что случилось, понять, можно ли что-то предотвратить, понять, что случилось с близкими родственниками. Речь идет также о справедливости. И речь идет об извлечении уроков из этих ситуаций для новых, схожих ситуаций", - добавил он.

Пока правительство не предприняло никаких шагов в отношении Украины, пишет издание.

Ранее министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что Украина и Нидерланды достигли определенных договоренностей по Цемаху.

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