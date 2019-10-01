Политика Кличко рассказал, когда в Киеве откроют Шулявский мост

2019-10-01 20:00 315

Глава КГГА Виталий Кличко назвал сроки открытия Шулявского моста. Согласно его прогнозу, движение транспорта по путепроводу возобновится до конца 2019 года.

Как сообщают "Українські новини", об этом он завил во время заседания комитета Верховной Рады по вопросам государственной власти, местного самоуправления, регионального развития, градостроительства и жилищной политики. "До конца этого года движение транспорта по Шулявскому путепроводу будет запущено", - пообещал Кличко.

Напомним, в апреле Шулявский мост был демонтирован и начато строительство нового путепроводаранее. Однако позже строительство нового моста оказалось под угрозой.