В Украине резко подорожал доллар: обновлен официальный курс

На среду, 2 октября, Национальный банк Украины (НБУ) установил такой официальный курс доллара к гривне:
Таким образом, по сравнению со значениями 1 октября курс доллара вырос сразу на 36 копеек. В итоге, несмотря на длительное снижение, за неделю с 25 сентября по 2 октября гривня по отношению к доллару ослабла на 23 копейки.
Ранее аналитик назвал курс, после которого доллар начнет расти. Эксперт предполагал, что стоимость инвалюты начнет повышаться после приближения к отметке в 24 грн/долл., что и произошло.
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