Политика Спецпредставитель ОБСЕ Сайдик раскрыл детали договоренности по формуле Штайнмайера

2019-10-02 09:13 366

Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик заявил, что Трехсторонняя контактная группа по Украине в Минске закрепила так называемую формулу Штайнмайера письмами, а не единым документом.  

"По рекомендации политических советников нормандской четверки от 11 сентября сегодня члены Трехсторонней контактной группы, а также представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей письмами в мой адрес подтвердили текст формулы Штайнмайера, − указал Сайдик, передает Интерфакс-Украина.

На уточняющий вопрос, не стоят ли подписи всех участников контактной группы под единым текстом, Сайдик подчеркнул, что "подписи стоят под отдельными письмами".

Напомним, Сайдик также заявил, что 7 октября начнется разведение сил в Золотом и Петровском на Донбассе. Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина согласовала так называемую формулу Штайнмайера. По словам главы государства, на встрече в Минске было устранено последнее препятствие для встречи в нормандском формате.

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